Zwei Dienstwagen des Landkreises abgebrannt

Foto: Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg

Cloppenburg (her). Zwei Dienstwagen des Landkreises sind am Sonntagabend abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, standen die beiden "BMW 1er" auf einem Parkplatz an der Eschstraße. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 40.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit vier Einsatzfahrzeugen und 28 Kameraden vor Ort und löschte die Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471/18600 entgegen.