„Nach 18 Uhr laufen hier regelmäßig Autorennen“

Sevelter Straße: Ortsvorsteher regt Ampel statt Übergang an

Hier könnte eine Verkehrsinsel stehen: Vor dem Spermarkt an der Sevelter Straße wünscht sich der Ortsvorsteher sogar eine Fußgängerampel, die Autofahrer aus abends ausbremst. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Überlegungen für eine Beruhigung der Verkehrslage auf der überbreiten Sevelter Straße richten sich jetzt auf einen Übergang, vielleicht sogar eine Ampel, vor dem Supermarkt auf halber Strecke. Das ist in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses des Stadtrates deutlich geworden. Eine Ampel sei „wesentlich wichtiger“ als eine Linksabbiegespur in den Herzog-Erich-Ring, meinte Ortsvorsteher Thomas Wessels, denn: Nach 18 Uhr würden auf der freien und breiten Strecke „regelmäßig richtige Autorennen“ gefahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.02.2019 | Die Linke bestätigt Tom Dobrowolski