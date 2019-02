Die Linke bestätigt Tom Dobrowolski

Der Kreisvorstand der Linken: Von links: Alexander Sonnenburg, Tom Dobrowolski, Alexander Koch, Martin Menzen und Hans-Jürgen Reglitzki. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). Von einer solchen Beteiligung träumen die großen Parteien. Rund 37 Prozent der Mitglieder des Kreisverbandes Cloppenburg „Die Linke“ nahm am Sonntag an der Kreisversammlung im Hotel Taphorn in Cloppenburg teil. Die Zahl relativiert sich aber, wenn man weiß, dass der Kreisverband nur 26 Mitglieder hat, von denen sieben gekommen waren. Als Kreisvorsitzender wiedergewählt wurde Tom Dobro­wolski aus Löningen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

