Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (th). Zu einem Einsatz über der Volksbankfiliale an der Fritz-Reuter-Straße ist am Sonntagmittag die Freiwillige Feuertwehr Cloppenburg ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Gasgrill in einer Oberwohnung in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Es entstand ein kleiner Sachschaden. Auch die Polizei war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.