Raubüberfall mit Pistole und Schlagstock

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit vorgehaltener Pistole und einem Schlagstock haben zwei bislang Unbekannte einen Supermarkt an der Sevelter Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilten, betraten die Täter den Laden am Freitagabend gegen 18.55 Uhr.



Die Männer waren mit Sturmhauben maskiert, sie bedrohten eine 52-jährige Angestellte und forderten Bargeld. Als die Mitarbeiterin nicht auf die Forderung einging, flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Beim Verlassen des Geschäftes beschädigte einer der Täter noch die Eingangstür. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.



Beide Täter haben akzentfreies Deutsch gesprochen. Sie wurden als auffallend groß, über 1,90 Meter beschrieben. Zudem waren sie dunkel gekleidet, wobei einer der Täter schwarze Handschuhe trug.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 in Verbindung setzen.

