Konzert in der Kirche: Die Prinzen kommen

Besonderes Konzert: Die Prinzen spielen in der St.-Josefskirche. Foto: Tine Acke

Cloppenburg (mt). Die Prinzen kommen nach Cloppenburg: Eine der bekanntesten deutschen Pop-Gruppen gastieren in der Kreisstadt und haben sich für ihr Konzert eine ganz besondere Location ausgesucht: „Küssen verboten“, „Mann im Mond“ oder „Millionär“ werden in der katholischen Kirche St. Josef zu hören sein. Konzerrtermin ist Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr. Eine Platzreservierung wird es nicht geben. Eintrittskarten sind ab dem Montag bei der Hauptstelle der Volksbank Cloppenburg an der Sevelter Straße ab 8 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.