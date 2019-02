Kanäle zerfressen: Noch mehr Reparatur

Stadt reißt von Hofkamp bis Ritzereiweg Schächte auf: 590000 Euro Kosten

Neue Schächte am Stück: So sieht der Ersatz aus. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Weitere 590000 Euro muss die Stadt Cloppenburg in diesem Jahr aufbringen, um die von Abwässern zerfressenen Kanalschächte im Stadtkern zu reparieren. Zwischen dem Hofkamp und dem Ritzereiweg werden erneut Rohrumleitungen auf Stelzen gestellt, wenn die Straßen aufgerissen werden. Das hat die Verwaltung am Donnerstagabend im Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrates angekündigt. Mit Verkehrsbehinderungen ist erneut zu rechnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

