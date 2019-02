AfD-Aussteigerin: „Struktur wird sektenartiger“

Franziska Schreiber berichtet bei Lesung über ihre Zeit in der Partei

Autorenlesung: Franziska Schreiber sprach über ihre Zeit bei der AfD. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



„Die AfD ist keine normale Partei. Die Strukturen werden immer sektenartiger“, sagt Franziska Schreiber. Sie selbst bezeichnet sich als Aussteigerin, bis 2017 war sie Mitglied in der AfD und unter anderem Landesvorsitzende der Jugendorganisation in Sachsen sowie Pressesprecherin. Im Bildungswerk stellte die 28-Jährige ihr Buch vor, anschließend gab es eine Fragerunde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

