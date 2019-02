Stadt baut Soeste-Radweg neu

Montag geht‘s los mit Rodung

Der Ausbau reicht weiter: Ab der Umgehungstraße wird die Strecke am Fluss neu angelegt. Foto: her

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die seit Jahren von Radfahrern und Urlaubern erhobene Klage über den maroden Radweg an der Soeste hat bald ein Ende. Ab Montag werden entlang der zu engen Strecke zwischen Umgehungsstraße und Ambührener See Bäume gefällt, um die 1100 Meter lange Etappe für 1,05 Millionen Euro neu anzulegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

