Stadt kennt 83 Wohnungen: Kontrolle auf Hinweis

Auslöser des Konflikts: Das ehemalige Hotel an der Löninger Straße. Fünf Monate hausten rund 40 Bewohner ohne Heizung. Jetzt sollen sie in den Wohnpark Ahlhorn umziehen. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Die Stadt Cloppenburg hat nun doch einen größeren Überblick über mutmaßliche Schlachtarbeiter-Wohnungen offen gelegt. Demnach gibt es 83 private Gemeinschaftsunterkünfte, in denen 13 oder mehr Menschen osteuropäischer Herkunft leben. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Grüne hervor. Tags zuvor hatte die Verwaltung der SPD mitgeteilt, es gebe lediglich ein „Wohnheim“.



Die Grünen kritisierten am Donnerstag die weitgehende Kontrolllosigkeit. Überprüfungen bewohnter Unterkünfte finden nur statt, wenn eine Anzeige erfolgt oder zufällig jemandem ein Missstand auffällt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.