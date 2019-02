Nachfolger von Krems ist große Mehrheit sicher

Wigbert Grotjan hat beste Chancen

Steht zur Wahl: Wigbert Grotjan. Foto: © Karseck

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Für die Neubesetzung der freien Stelle des Ersten Stadtrats in Cloppenburg zeichnet sich eine breite politische Mehrheit ab. Nach Informationen der MT gilt Wigbert Grotjan (55) aus Garrel als sicherer Favorit. CDU und SPD sollen Grotjan, der zurzeit als Erster Gemeinderat im Moormerland (Ostfriesland) arbeitet, an die erste Stelle ihrer Empfehlungsliste gesetzt haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

