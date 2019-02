Plötzlich qualmte die Kegelbahn

Feiert 40. Geburtstag: Matthias Heuermann, Horst-Dieter Weyers, Joschi Wulfers, Peter Gardewin, Hannes Sandmann, Martin Gerst und Norbert Kosmehl (von links) sind die aktuellen Mitglieder des Kegelclubs „Moin Moin“. © Moin Moin

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Vielleicht sollte ich ein Buch über den Club schreiben“, sinniert Joschi Wulfers, denn in den 40 Jahren des Bestehens des Kegelclubs „Moin Moin“ habe es so viele Ereignisse gegeben, die erwähnenswert wären. Vier verschiedene Kegelbahnen wurden das Zuhause des Männerclubs, 40 Clubfahrten wurden unternommen und einmal stand sogar die Bahn in Flammen. Joschi Wulfers ist Schriftführer des Clubs und hat alle Details akribisch aufgelistet. Das reicht von Kegelergebnissen über Reiseberichte der jährlichen Clubfahrten bis zum Kassenbestand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

