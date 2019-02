Betrunkener Autofahrer wollte Unfall vertuschen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen aus Cappeln wegen Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Cappelner offenbar betrunken ans Lenkrad seines Wagens gesetzt.



Gegen 14 Uhr verlor er auf der Alten Löninger Straße in Cloppenburg die Kontrolle: In einer Linkskurve geriet das Auto von der Straße und durchbrach einen angrenzenden Zaun. Der 25-Jährige stieg aus dem Auto und versuchte dann offenbar, den Unfall zu vertuschen. Er beseitigte die Fahrzeugtrümmer und suchte das Weite.



Allerdings wurde der 25-Jährige von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die bereits die Polizei informiert hatten. Sie konnten den Beamten die Fluchtrichtung zeigen – mit dem Ergebnis, dass der 25-Jährige von der Polizei gestoppt werden konnte. Ein sofort durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,06 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 1200 Euro.

