Frauen fliehen mit gestohlener Handtasche

Cloppenburg (mab). Eine 21-Jährige aus Cloppenburg ist am Mittwochnachmittag von zwei jungen Frauen bestohlen worden. Wie die Cloppenburger Polizei mitteilte, schob die 21-Jährige ihr Fahrrad durch die Cloppenburger Fußgängerzone. In den Fahrradkorb hatte sie ihre Handtasche gelegt.



Die 21-Jährige bemerkte gegen 15.20 Uhr in der Mühlenstraße zwei jüngere Frauen hinter sich. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie eine der Frauen ihre Handtasche in den Händen hielt. Sie hatte die Handtasche offenbar aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die junge Frau und ihre Begleiterin liefen in Richtung Krankenhaus davon. Die 21-Jährige versuchte noch, die beiden Täterinnen zu verfolgen, verlor sie aber beim Krankenhaus aus den Augen. Die beiden gesuchten Frauen werden wie folgt beschrieben:



- beide sollen etwa 18 Jahre alt sein

- eine hatte blonde, die andere brünette Haare

- beide hatten ihre Haare zum Pferdeschwanz gebunden

- beide hatten offenbar eine Schultasche bei sich

Hinweise zu den Täterinnen nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

