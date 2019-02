Schlachter leben „relativ“ unkontrolliert

Stadt antwortet SPD: Nur ein Wohnheim in Cloppenburg

Wöchentlich werde etwa ein bis zwei „Auffälligkeiten“ nachgegangen, berichtete die Stadt. Anders als der Landkreis führt die Bauaufsicht der Stadt keine Statistik über die Wohnraum-Kontrollen. Foto: Kreke

Bei der Kontrolle der Schlachtarbeiter-Unterkünften stößt die Stadt Cloppenburg an dieselbe Grenze wie der Landkreis: Das Gros der aus Osteuropa stammenden Beschäftigten wohnt in privaten Unterkünften, die nur dann auffallen, wenn Unregelmäßigkeiten und Überbelegungen angezeigt werden. Das geht aus einer Anwort der Verwaltung auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion hervor. mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

