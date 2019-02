Vor der „Haustür“ wird nicht gekehrt

Müllhalde direkt am Bahngleis: Niemand räumt hier auf. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Für Bahnreisende ist der Bahnhof die „Tür zur Stadt". Deshalb ist in Cloppenburg der Bahnhof vor Jahren auch aufwendig saniert worden. Das Bahnhofsgebäude mit dem Kulturbahnhof, der Kunsthalle und der Gaststätte „Bahnhof" ist ein Ort geworden, um den viele andere Orte Cloppenburg beneiden. Auch der Bahnhofsvorplatz kann sich wieder sehen lassen. Aber ausgerechnet „vor der Haustür", das heißt: auf dem Bahnsteig, ist es richtig dreckig.