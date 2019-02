Gesamte Passage in Zwangsvollstreckung

Beidseits zu ersteigern: Die Passage Altes Stadttor in Cloppenburg. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Passage Altes Stadttor in Cloppenburg steht vor der Zwangsvollstreckung. Nachdem zunächst lediglich Mieter auf der Ostseite von der bevorstehenden Versteigerung des Erbbaurechts berichteten, ist nun auch für einen großen Teil der Westseite der Termin vor dem Amtsgericht anberaumt worden. Den Gesamtwert der Immobilie schätzen die Gutachter auf 4,973 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.