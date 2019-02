Selbstjustiz: Bruder prügelte zu Unrecht los

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Weil er einen Flüchtling wegen einer angeblichen Vergewaltigung zu Unrecht verprügelte, hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 20-Jährigen aus Cloppenburg wegen Körperverletzung zu einem Schmerzensgeld von 300 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wegen der angeblichen Vergewaltigung eingestellt. Das sei das Problem mit der Selbstjustiz, man wisse nie, wen es treffe, Schuldige oder Unschuldige, sagte die Vorsitzende Richterin. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

19.02.2019 | Autofahrer tappen zuhauf in „Mausefalle“