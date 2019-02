Autofahrer tappen zuhauf in „Mausefalle“

Durchfahrt verboten: Für Autofahrer voll gesperrt ist die Kirchhofstraße derzeit zwischen dem Pfarrhaus von St. Andreas und dem Caritas-Haus. Einige Autofahrer versuchten sogar, über den Bürgersteig (rechts) an der Baustellen vorbeizufahren. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die betroffenen Anlieger sind schriftlich informiert worden und die Zeitungen wiesen am Wochenende auf die geänderte Verkehrsführung hin, geholfen hat es offensichtlich wenig. Am Montag bogen quasi im Sekundentakt Autofahrer von der Eschstraße oder der Oberen Lange Straße in die Kirchhofstraße ein, um nach nicht einmal 100 Metern wieder zu wenden. Die Straße ist voll gesperrt, die Zufahrt zu den Rosengärten nicht möglich, doch wahrhaben wollten das auch am Dienstag immer noch nicht alle Autofahrer. Sie versuchen es trotzdem, um dann – vermutlich vor Wut schnaubend – umzudrehen. Ganz Unverfrorene haben sogar versucht, über den Bürgersteig an der Baustelle vorbeizufahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

