Peter Kossen erhält ersten Vikar-Henn-Preis

Großer Moment für Pfarrer Peter Kossen (Bildmitte), der als erster Preisträger mit dem Vikar-Henn-Preis für sein mutiges Eintragen für die Belange der Arbeitsmigranten und Vertragsarbeiter ausgezeichnet wurde. Von links: Theo Budde (Bürgerstiftung). Landrat Johann Wimberg, Laudator Prof. Uwe Meiners und Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Prälat Peter Kossen ist der erste Preisträger des von der Bürgerstiftung Cloppenburg in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Andreas mit 2.500 Euro dotierten „Vikar-Henn-Preis“. Im Kreishaus applaudierten mehr als 200 Gäste mehrere Minuten und unterstrichen damit, dass die neunköpfige Jury den richtigen Preisträger ermittelt hat. Der Preis, benannt nach dem Nazi-Widerstandskämpfer Ernst Henn, ist bestimmt für Personen, die in besonderer Weise Zivilcourage bewiesen haben.



Eine neunköpfige unabhängige Jury hatte den Geistlichen aus insgesamt 11 Vorschlägen ausgewählt. Seit 2013 prangert Prälat Kossen die Missstände vorwiegend in der Fleischbranche an, spricht von moderner Sklaverei und bezieht dabei immer wieder klar Stellung zum Thema gerechte Entlohnung. Laudator Prof. Uwe Meiners beschrieb Prälat Kossen „als Stimme unseres Gewissens, gleichsam als nicht militante, aber wirkungsmächtige Speerspitze eines bürgerlichen Behauptungswillens". Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

