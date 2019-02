Software-Update bringt Herz in Takt

Ist drin, bleibt drin: Ohne OP, nur mit einem Softwareupdate können die Geräte von Medtronic von Störungen befreit werden. Foto: Sauer/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. 24 Patienten hat das Cloppenburger St.-Josefs-Hospital nach einem Warnhinweis des Medizintechnik-Herstellers Medtronic zu einer Kontrolluntersuchung ihrer Herzschrittmacher aufgefordert. Der letzte Patient soll am Dienstag in die Kardiologie kommen. Das Ergebnis ist beruhigend: Keiner der Untersuchten leidet unter Ausfallerscheinungen, keiner würde durch eine Störung in Lebensgefahr geraten. Das hat Chefarzt Dr. Rainer Grove auf Nachfrage der MT erklärt.