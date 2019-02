Trotz Grusels kommt Lachen nicht zu kurz

Autorenlesung: Mit seinem Ruhrpottdialekt sorgte Krimiautor Klaus Stickelbroek für einen höchst unterhaltsamen Abend bei der vierten Cloppenburger Kriminacht. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Gänsehautalarm in der Gaststätte „Zum Schwanenteich“: Drei Krimiautoren tischten den rund 60 Besuchern rätselhafte, bewegende, skurrile, aber auch humorvolle Fälle bei der vierten Cloppenburger Kriminacht auf. Andreas Kaminski, Klaus Stickelbroek und Brigitte Lamberts lasen aus ihren Kurzkrimis und sorgten dabei einerseits für Grusel, andererseits für Lachsalven am laufenden Band. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

18.02.2019 | Mit dem Licht die Kunstwerke wirken lassen