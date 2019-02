Mit dem Licht die Kunstwerke wirken lassen

Ausstellung eröffnet: Dr. Robert Berges mit Theresia Stipp und der Künstlerin Sun-Rae-Kim (von links) in der Kunsthalle. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Hauptsächlich mit dem Material Plastik arbeitet die Künstlerin Sun-Rae-Kim. Ihre Kunstwerke sind zurzeit unter dem Titel „Vivarium“ in der Kunsthalle im Kulturbahnhof ausgestellt. „Der Titel legt nahe, dass man es mit lebendigen Wesen zu tun hat. Umso erstaunlicher ist es, dass Plastik doch das Gegenteil von Lebendigkeit zu sein scheint“, sagte Theresia Stipp, Museumspädagogin im Sprengel Museum Hannover, bei der Einführung vor zahlreichen Kunstinteressierten. „So liegt es am Besucher selbst im Dialog mit den Kunstwerken, sie lebendig erscheinen zu lassen“, fuhr die Expertin fort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.