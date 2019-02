Kinder finden „neue alte Freunde“ im Heim

Spielen und klönen miteinander: Kita-Kinder und alte Menschen treffen sich jede Woche wieder. Foto: Kita St. Augustinus

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die übliche Besuchsschablone im Altenheim ist eine nette Unterbrechung des Alltags, aber selten von Dauer: An Fest- und Feiertagen kommen Kinder, singen, spielen, bereiten den Bewohnern eine Freude und sind nach ein, zwei Stunden wieder verschwunden. Aus dieser gut gemeinten Routine ist die Kindertagesstätte St. Augustinus ausgeschert. Eine Erfahrung ist für die Kinder besonders wichtig, sagt Leiterin Helga Pätzhold: „Alte Menschen haben einen wertvollen Schatz: Erfahrungen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.