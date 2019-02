Raser muss zahlen und aufs Auto verzichten

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist ein 36-Jähriger aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 3300 Euro und einem viermonatigem Fahrverbot verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz bestätigt. Der Angeklagte will es immer ganz genau wissen. Wenn er durch Cloppenburgs Innenstadt rast und von der Polizei angehalten wird, fragt er die Beamten zuerst nach ihren Dienstausweisen, selbst wenn die Beamten Uniform tragen. Dieses Verhalten wiederum ließ die Polizei nun noch aufmerksamer werden. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 16. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

