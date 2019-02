800 Gäste folgten „König Johann“

Sorgte für gute Laune: Comedian Johann König in der Stadthalle. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ hieß es am Donnerstagabend in der ausverkauften Cloppenburger Stadthalle. Zu der Spaßveranstaltung eingeladen hatte „König Johann“, der in der Stadthalle Hof hielt und sein aktuelles und gleichnamiges Bühnenprogramm präsentierte.



Fast 800 Besucher waren gekommen und wollten vor allem eins: lachen. Und der Comedian Johann König löste diese Erwartungshaltung voll und ganz ein.

