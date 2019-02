Hospital voll: Im Notfall trotzdem Hilfe

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Cloppenburger St.-Josefs-Hospital arbeitet an der absoluten Belastungsgrenze. Am Donnerstag hat sich die Klinik wegen Überfüllung aus dem Rettungssystem abgemeldet. Der Notarztwagen fuhr trotzdem vor.



„Wir können Notfälle nicht abweisen, wenn der Rettungswagen sonst keine Klinik ansteuern kann“, erklärte Geschäftsführer Lutz Birkemeyer . Da auch die Krankenhäuser im Umkreis überfüllt sind, mussten Notfälle angenommen und versorgt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

