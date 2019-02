Freund gebissen: Cloppenburger verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Körperverletzung in drei Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 25-Jährigen aus Cloppenburg zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte seinen Freund mehrmals gebissen. Warum er immer wieder zubeißt, ist nicht klar geworden. Den brutalen Attacken war stets ein Streit vorangegangen. Der geduldige Freund des Angeklagten wollte eigentlich gar keine Anzeige erstatten. Der Angeklagte hatte aber auch in das Gesicht seines Freundes gebissen, was behandelt werden musste. So wurde die Sache amtlich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es wurden Rechtsmittel eingelegt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

