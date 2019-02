Auch Werlte leistet Widerstand

Stößt in Werlte auf Bedenken: Das geplante Möbelzentrum ist den Nachbarn zu groß. Animation. XXXLutz

Von Hubert Kreke



Werlte/Cloppenburg. Die geplante Ansiedlung des XXXLutz-Möbelmarktes in Cloppenburg löst jetzt auch Widerstand in der Samtgemeinde Werlte aus. Nach der Stadt Friesoythe hat Bürgermeister Ludger Kewe Bedenken wegen der Größe und Anziehungskraft des Möbelzentrums angemeldet. Eine Stellungnahme an den Landkreis Cloppenburg wird gerade in den politischen Gremien des Nachbarkreises beraten.



Die Pläne würden „erheblich übers Ziel hinausschießen“, meinte Kewe am Donnerstag auf Nachfrage der MT. Vor allem die Stadt Werlte, die selbst über zwei große Möbelzentren verfügt, stört das Ausmaß und das Sortiment der neuen Konkurrenz. Dass er den Markt verhindern will, um seine eigenen Anbieter zu schützen, bestreitet der Bürgermeister ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.