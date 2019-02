Schüler diskutieren mit US-Generalkonsul

Zu Besuch bei der BBS: Der US-amerikanische Generalkonsul Richard Yoneoka in Cloppenburg. Foto: Johannes Glup

Cloppenburg (mt). Wird das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA zunehmend zu einer Rivalität? Warum erheben die USA Zölle auf deutsche Stahlprodukte? Diese und ähnliche Fragen stellten die Schüler der Beruflichen Gymnasien der BBS am Museumsdorf dem amerikanischen Generalkonsul für Norddeutschland, Richard Yoneoka.



Die Schüler des Abiturjahrgangs hatten den US-amerikanischen Diplomaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, um über die Chancen und Perspektiven der deutsch-amerikanischen Partnerschaft zu debattieren.Die Schüler hatten sich inhaltlich in Teamarbeit mit den Lehrkräften Dietmar de Vries und Folker Arndt intensiv auf die Diskussion vorbereitet.