Zeuge fragt Ortac nach dem Geld

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg. Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen Adem Ortac (40) hat am Mittwoch ein junger Iraker erzählt, wie er sein Geld an den Cloppenburger Anwalt und ehemaligen Chef der SPD-Stadtratsfraktion verloren hatte.



Unter Asylbewerbern habe sich herumgesprochen, dass der Angeklagte schnell und unbürokratisch Aufenthaltsgenehmigungen besorgen könne – trotz Bestehens eines abgelehnten Bescheids durch die Behörden. Er habe sich von Verwandten 1500 Euro geliehen und das Geld dem Anwalt gegeben. Passiert sei nichts. „Was ist jetzt mit meinem Geld?“, rief der Zeuge in den Sitzungssaal. Keiner konnte ihm helfen - und Ortac selbst schwieg. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.