Hermann van Veen zieht Publikum in den Bann

Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Herman van Veen ist ein wahres Multitalent: Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Clown, Liedermacher, Kabarettist, Geiger, Poet, Komponist und Schlagzeuger. Und wie gut er diese Metiers beherrscht, stellte er bei seinem Auftritt in der ausverkauften Cloppenburger Stadthalle bei der Vorstellung seines neuen Programms „Neue Saiten“ unter Beweis. Fast 800 Zuhörer haben den niederländischen Poeten erlebt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

