Straßenverkehr: SPD fordert mehr Kontrollen

Fraktion möchte Überwachung ausweiten

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (her). Mehr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet fordert die Cloppenburger SPD-Ratsfraktion. „Die Überwachung des fließenden Verkehrs sei in Cloppenburg ist nicht die Regel, sondern traurige Ausnahme“, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. „Wir fordern eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung, um auch in Wohngebieten und Spielstraßen Kontrollen zu ermöglichen. Denn auch das strengste Tempolimit verkommt zum zahnlosen Tiger, wenn keine Kontrollen erfolgen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan Oskar Höffmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.02.2019 | „Mit Wissen und Können entsteht Erfolg“