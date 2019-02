„Mit Wissen und Können entsteht Erfolg“

Auszubildende in Stadthalle freigesprochen

Wichtiger Moment: Neben der Überreichung der Gesellenbriefe gab es in der Stadthalle Cloppenburg die Freisprechungzeremonie der ehemaligen Auszubildenden.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Behalten Sie ihre Ideale und Werte im Blick, sie sind ein kostbares Gut. Und starten Sie durch in eine erfolgreiche berufliche Karriere“: Kreishandwerksmeister Günther Tönjes gratulierte bei der Freisprechungsfeier in der Cloppenburger Stadthalle den 204 Junggesellinnen und Junggesellen aus 18 Ausbildungsberufen zur bestandenen Abschlussprüfung. Er forderte sie zudem auf, sich beruflich weiter zu qualifizieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.02.2019 | UWG/FDP löst sich auf: Mutlu wird „FDP-Solist“