Unfall: Entgegenkommendes Auto übersehen

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (th). Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag in Cloppenburg gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fahrerin eines Wagens von der Philipp-Reis-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau ein entgegenkommendes Auto, es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde verletzt und mit einem Rettungswagen des DRK ins Cloppenburger Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

