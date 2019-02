Bunker-Gruppe greift Stadt an

Vergittert und abgeschlossen: Vom öffentlichen Zugang, den der Stadtrat als Bedingung für den Verkauf der Röhre beschlossen hat, ist noch nichts zu sehen in Staatsforsten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Desinteresse am Erhalt des Bunkers in Staatsforsten und an ihrem bürgerschaftlichen Engagament hat die so genannte „Bunkergruppe“ dem Bürgermeister und dem Ortsvorsteher vorgeworfen. Alle Angebote, die vom Rat beschlossene Öffnung der Anlage in ein Konzept zu fassen, habe die Verwaltung unbeantwortet gelassen, rügt die etwa 15-köpfige Interessengemeinschaft in einer Pressemitteilung.



Der Anlass des neuerlichen Ärgers: Das Grundstück mit der Splitterschutzröhre aus dem Zweiten Weltkrieg soll kurz vor dem Verkauf stehen, ohne mit der ehrenamtlichen Gruppe zu beratschlagen, wie und wann das Mahnmal künftig geöffnet wird.