Neue Fraktion im Rat: Pauly verlässt FDP

Neuanfang zu dritt: Unter dem neuen Namen versammeln sich (von links) Bernd Pauly, Christian Albers und Rolf Bornemann, der dem nächsten Stadtrat nicht mehr angehören wird. Bis dahin wollen seine Mitstreiter eine neue Gruppe aufbauen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die politische Landschaft in Cloppenburg ist um ein neues Bündnis reicher: Ratsherr Bernd Pauly (42) verlässt die Gruppe Unabhängige/FDP im Stadtrat und bildet zusammen mit Christian Albers und Rolf Bornemann (bisher SD-Plus) die Fraktion „Sozialliberales Cloppenburg“. Das gaben die drei gestern öffentlich bekannt.



Pauly, der am Freitag sein FDP-Parteibuch abgab, machte „unterschiedliche Arbeitsauffassungen“ zwischen ihm und Yilmaz Mutlu, dem letzten Liberalen im Rat, für seinen Schritt verantwortlich. „Wir gehen nicht im Streit auseinander“, betonte der Polizeioberkommissar. Paulys Wechsel geht zu Lasten von Yilmaz Mutlu, der seinen Sitz im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss verlieren dürfte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

