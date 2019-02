Berges und der stille Charme der Kleinstadt

Gütige Geste auf weiter Flur: Laurenz Berges blickt durchaus mit Humor auf die Ortsbilder seiner Heimat, hier in Bethen. Foto: Berges

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Brauschweig. Nach fast 30 Jahren wird‘s Zeit, ein Missverständnis auszuräumen: Heimat ist nicht ständig und überall schön, idyllisch und pittoresk oder bunt, so wie werbige Touristen-Prospekte das arglosen Urlaubern weismachen wollen. Und Cloppenburg war nicht „Germany‘s next Top-City“, als der Student Laurenz Berges 1989 mit der Kamera die abseitigen Momente und Ansichten einer menschenleer wirkenden Kleinstadt suchte und fand: Ein alleinstehender Klinkerbau irgendwo zwischen kahlen Feldern, ein Hinterhof mit Zigarettenautomat, ein Opel Manta ohne Fahrer neben leeren Gleisen.



Jetzt wird die Cloppenburg-Serie des inzwischen 52-jährigen Meisterfotografen zum ersten Mal komplett gezeigt wird ­– nicht in der alten Heimat, sondern im Braunschweiger Museum für Photographie.