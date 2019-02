Geldwäsche: Sechs Monate auf Bewährung

23-Jähriger vom Amtsgericht verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Das war ein teurer „Freundschaftsdienst“: Weil er einem Betrüger geholfen hatte, ergaunertes Geld zu bunkern, hat das Cloppenburger Amtsgericht gestern einen 23 Jahre alten Mann aus Cloppenburg wegen Geldwäsche zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der Angeklagte das von den Betrügern ergaunerte Geld an den Staat zur Weiterleitung an die Geschädigten zurückzahlen. Das sind im Fall des 23-Jährigen 5300 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

