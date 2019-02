Neubau wertet Gastro-Szene im Zentrum auf

Ein „Hingucker“ in der Stadtmitte: So soll das neue Gebäude mit einer modernen Gastronomie im Erdgeschoss den Platz in der Stadtmitte neu prägen. Mit dem Abriss des Haus Eckmeyer soll möglichst schon im Juli begonnen werden. Animation: Katharina Aumann

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In die Cloppenburger Stadtmitte kommt nach jahrelangem Stillstand Bewegung. Die Vechtaer Bauunternehmerin Doris Skagen und der Cloppenburger Wirtschaftsjurist Dr. Jürgen Vortmann haben das ehemalige Hotel Eckmeyer an der Mühlenstraße 8 bis 10 gekauft, um ein neues Wohn- und Geschäftshaus auf 1054 Quadratmetern zu errichten. Am Mittwoch legte das Team mit Architektin (M.A.) Katharina Aumann aus Staatsforsten jene Pläne vor, über die seit Wochen in der Stadt spekuliert wird. Der Neubau bietet eine neue Gastronomie, 22 Wohnungen und eine Passage zwischen Park und Lange Straße. Dort könnte sich bald das Konzept-Café „Extrablatt“ ansiedeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.