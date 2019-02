Ortac sagt vor Gericht aus

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (hk). Seit Mittwochmorgen steht Adem Ortac vor dem Oldenburger Landgericht. Dem Anwalt und ehemaligen Vorsitzenden der Cloppenburger SPD-Stadtratsfraktion wird vorgeworfen, Asylbewerbern gefälschte Aufenthaltsbescheide verkauft zu haben (MT berichtete). Und: Obwohl ein Berufsverbot gegen ihn verhängt wurde, soll er weiter als Anwalt gearbeitet haben.



In zwei Punkten zeigte sich Ortac zu Verhandlungsbeginn geständig: Er hat vor Gericht Steuerhinterziehungen eingeräumt. Dabei geht es um über 100.000 Euro. Auch die unerlaubte Tätigkeit als Anwalt wurde eingestanden. Den Vorwurf der Urkundenfälschung streitet er allerdings ab.



