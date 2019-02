Betrunken im Drive-In eingepennt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Nach ein paar Gläsern Alkohol kommt der Heißhunger. Den wollte offenbar ein 49-Jähriger aus Bakum mit Fritten und Burger stillen. Es war allerdings eine dumme Idee, sich dafür hinters Steuer zu setzen. Wie die Cloppenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten gegen 1.45 Uhr zu einem Fastfood-Restaurant an der Max-Planck-Straße gerufen.



Im dortigen Drive-In stand ein Wagen, der Fahrer reagierte nicht. Der 49-Jährige war hinter dem Steuer eingeschlafen. Bei der Polizeikontrolle bemerkten die Beamten schnell, dass der Bakumer offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Es wurde ein Test am Alkomaten durchgeführt. Ergebnis: 1,77 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Wagen musste der Bakumer auf dem Gelände der Fastfood-Kette stehen lassen.

