„Schwester Tanja“ hilft Mensch und Pferd

Schwingungen, die wohl tun: Pferde merken sehr schnell, dass die Behandlungen ihnen gut tun. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. In Pferdezüchterkreisen hat sich Tanja Walter schon einen Namen gemacht, bei der Behandlung von Menschen gilt sie noch als Geheimtipp. Dabei sind die Behandlungsmethoden gleich. In beiden Fällen arbeitet die staatlich anerkannte Kinderkrankenschwester mit einer Wechselstromtherapie, mit kaltem Plasma oder mit der Matrix-Rhythmus-Therapie. So schafft sie es, ihre Patienten, ob Mensch oder Tier, möglichst schnell schmerzfrei zu bekommen und eine schnellere Heilung zu erreichen.