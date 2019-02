Flaschenöffner stellt Landwirte auf die Probe

Gewinde drehen für den Flaschenöffner: Landwirte müssen sich zu helfen wissen, auch mit kleinen Reparaturen. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Bierflasche hat Heinz Vogelsang nur mitgebracht, um angehende Landwirte auf die Probe zu stellen: Ihre selbst geschnittenen und geschraubten Flaschenöffner aus Metall setzte der Fachpraxis-Lehrer testweise an den Kronkorken. Passte der Winkel, gab‘s am Dienstag in der BBS volle Punktzahl, aber kein Bier.

Stattdessen zeichneten die Berufsschulen des Landkreises Cloppenburg, das Landvolk und die Kammer die besten Auszubildenden der „grünen Berufen" aus.