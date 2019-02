Mutter muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von Spirituosen ist eine 35 Jahre alte Mutter aus Cloppenburg zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat das Oldenburger Landgericht bestätigt.



Und das hat weitreichende Konsequenzen für die Angeklagte. Aus früheren Verurteilungen hat sie noch mehr als zwei Jahre Haft offen, deren Vollstreckung seinerzeit noch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Aufgrund des jetzigen Urteils (Haftstrafe ohne Bewährung) werden nun auch alle früheren Bewährungen widerrufen, so dass die 35-Jährige nun für insgesamt gut zweieinhalb Jahre ins Gefängnis muss. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.02.2019 | AfD nicht in eine Opferrolle drängen