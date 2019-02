AfD nicht in eine Opferrolle drängen

Eifriger Gedankenaustausch: Hubert Gelhaus in der Diskussion mit den Männern der Männersache. Foto: kes

Cloppenburg (kes). Ein Bekenntnis zu Europa war das Fazit der ersten Männersache des Bildungswerkes im neuen Jahr. „Ein Gespenst geht um in Europa – der Populismus“ war die Diskussionsrunde unter der Leitung von Dr. Hubert Gelhaus überschrieben und 24 Männer diskutierten teils emotional, teils sachlich über das aktuelle politische Thema. „Sachlich mit der AfD umgehen“ hieß es unter anderem von einem FDP-Vertreter. Angriffe und Diskussionsverweigerung trieben die Partei in eine Opferrolle und hätten dadurch vielleicht noch mehr Wähler auf ihrer Seite. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

