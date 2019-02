Streetfood macht bereit für den Dschungel

Für Experimentierfreudige: Die Mehlwürmer hat Dr. Bob geröstet. Familie Rolfes aus Gehlenberg ist extra deswegen am Sonntag nach Cloppenburg gekommen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburg. Beim Essen spalten sich die Lager. Für die einen kommt es gar nicht infrage, geröstete Mehlwürmer zu essen, andere sind gerade deshalb am Wochenende in die Münsterlandhalle nach Cloppenburg gekommen. Das vierte Streetfood-Festival, wegen der Jahreszeit in die Halle verlegt, lockte an beiden Tagen mit allerlei Köstlichkeiten fern der normalen Imbiss-Buden. Durchgehend sei die Veranstaltung gut besucht gewesen, aber nie war es so voll, dass man lange auf sein Essen warten musste, so der Organisator. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.