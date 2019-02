Widerspruch ist noch gar nicht möglich

Symbolfoto / Copyright: XXXLutz KG

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Bei der Ansiedlung eines großen Möbelmarktes in Cloppenburg regt sich Widerstand. Wie berichtet, hatte unter anderem Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann erklärt, beim Landkreis Widerspruch gegen die Ansiedlung zu erheben.



Die Stellungnahme ist dort am Donnerstag eingegangen. Wie der Landkreis auf MT-Anfrage am Freitag mitteilte, ist die Stadt Friesoythe demnach nicht mit einem großflächigen Möbeleinzelhandel in Cloppenburg einverstanden. Aber: „Ein Widerspruch oder eine Klage sind in diesem Verfahren gar nicht zulässig, da es sich hier nicht um ein Verwaltungsverfahren handelt“, so der Landkreis weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

