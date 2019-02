Pingelige Prüfer rauben Ärzten den Nerv

Messprotokolle für Zangen und Pinzetten: Eine Abweichung von 0,01 Grad reicht Prüfern zur Beanstandung - obwohl die Geräte garantiert steril sind. Es geht ums Prinzip. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Cappeln. Als der Hygiene-Prüfer die Geräte von Dr. Robert Berges unter die staatliche Lupe nahm, fiel ihm eine Winzigkeit auf: Der High-Tech-Ofen, der Zangen und Pinzetten keimfrei erhitzt, hatte sein geprüftes Soll um 0,01 Grad Celsius verfehlt. Eine Infektionsgefahr für die Patienten besteht zwar nicht, weil der Ofen ohnehin sicherheitshalber einen Grad über dem geforderten Sollwert arbeitet, aber die staatliche Gewerbeaufsicht forderte dennoch eine erneute Kalibrierung. Kostenpunkt: rund 1000 Euro. Für Berges ist das „schikanös“ und „behördlicher Irrsinn“.



„Mehr als steril geht nicht", sagt der Cloppenburger Zahnmediziner. Sein Kollege Michael Ziemba aus Lindern kennt diese Pingeligkeit ebenfalls.