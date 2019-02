„Wir benötigen einen langen Atem“

Engagement für Behinderte: Der Beirat der Regionalgruppe Ems-Hase-Vechte für Menschen mit Behinderung tagte am Donnerstag im Kreishaus Cloppenburg. Rechts im Rollstuhl der Vorsitzende, Walter Teckert aus Meppen. Foto. Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Es ist hin und wieder ein mühsamer Weg, aber wir finden durchaus auch Gehör“, sagt Walter Teckert aus Meppen, Vorsitzender der Regionalgruppe Ems-Hase-Vechte für Menschen mit Behinderung. Am Donnerstag tagte der Beirat der Regionalgruppe im Cloppenburger Kreishaus und bereitete unter anderem das Treffen des Landesinklusionsrates am 20. März in Hannover vor.



Seit 2016 sind dem Landesinklusionsrat sieben Regionalgruppen untergeordnet. Sie tagen etwa alle zwei Monate und bereiten Themen vor, die dann vom Landesinklusionsrat behandelt werden. Mehr dazu

